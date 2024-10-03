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Сегодня, 22:15

Звягин о поражении «Локомотиву»: «За меня не надо биться. Нужно биться за себя, болельщиков, семьи»

Руслан Минаев
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Главный тренер «Авангарда» Сергей Звягин прокомментировал домашнее поражение от «Локомотива» (3:5) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.

«За меня не надо биться. Это не обо мне вообще. Надо биться за себя, за болельщиков, за свои семьи и контракты. За меня биться не надо. Как говорил Владимир Крикунов, «пусть хоть ненавидят меня, но сплотятся, и пусть их эта ненависть их ведет вперед».

Всем мил не будешь. Кому-то нравится играть за Звягина, кому-то нет. Но разговор идет о команде и об игроках, которые должны друг друга уважать, сражаться в кровь. Мы с первого дня говорим, что мы — семья. И не дальние родственники. Может, мы не всегда друг с другом соглашаемся. Но если кто руку поднимет на брата, то жизнь отдашь свою», — цитирует тренера matchtv.ru.

Гости после второго периода уступали со счетом 1:3 и забросили четыре шайбы в третьем периоде.

«Локомотив» одержал пятую победу подряд и лидирует в таблице Западной конференции с 21 очком. «Авангард» с 9 очками на 8-й строчке таблицы «Востока».

Источник: matchtv.ru
КХЛ
ХК Авангард
ХК Локомотив (Ярославль)
Сергей Звягин

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