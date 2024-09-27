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Сегодня, 22:23

Тренер «Авангарда» Звягин взял на себя ответственность за серию из семи поражений подряд

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Главный тренер «Авангарда» Сергей Звягин прокомментировал поражение своей команды от «Трактора» (2:4) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.

Прошедшее поражение для «ястребов» стало седьмым подряд в текущем сезоне. Неудачная серия «Авангарда» началась 11 сентября. В тот день команда Звягина уступила на своей площадке «Куньлуню» после серии буллитов.

«Результаты последних семи игр — это полностью моя ответственность. Все игроки бьются на площадке, и, если кто-то не раскрыл свой потенциал, это полностью на мне. Но я уверен, что победы придут, перелом должен наступить в следующем матче», — приводит слова Звягина ТАСС.

«Авангард» занимает восьмое место в таблице Восточной конференции КХЛ с семью очками. В следующем матче омичи примут «Сибирь» 30 сентября.

Источник: ТАСС
Хоккей
КХЛ
ХК Авангард
Сергей Звягин

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