Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 21:02

Заварухин: «Жду большего от нападающих «Автомобилиста»

Руслан Минаев
Telegram Дзен

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин прокомментировал поражение от «Металлурга» (2:3 ОТ) в третьем матче полуфинальной серии Кубка Гагарина.

«Во втором периоде магнитогорцы были быстрее, делали наложения, мы долго не могли выйти из зоны, это наложило отпечаток. Здорово, что вытащили матч, но пропустили легкий на первый взгляд гол, который решил его исход. Ждем большего от нападающих, в следующих матчах будет больше угроз у ворот «Металлурга», надеюсь», — цитирует тренера пресс-служба лиги.

«Магнитка» повела в серии со счетом 2-1. Третий матч пройдет в Екатеринбурге. Начало — в 17.00 мск.

Николай Заварухин
КХЛ
ХК Автомобилист
ХК Металлург (Магнитогорск)
1
0
Читайте также
Несколько бывших россиян примет участие в Олимпиаде-2024 под другим флагом
Овечкин прошел отметку в 850 голов за карьеру в НХЛ
Местные жители рассказали об обстоятельствах нападения на полицейских в Подмосковье
Абаскаль предал команду, команда не предала Абаскаля. Что случилось в матче «Динамо» - «Спартак»
В Абхазии россиянка сорвалась со смотровой площадки и погибла
Вопрос двери: штрафы за недопуск газовщиков в дома введут в этом году
Популярное видео
Новый тренер «Ак Барса», Ротенберга оставили в СКА
«В «Спартаке» даже близко не был к КХЛ». Силантьев: плей-офф и прогресс в «Магнитке»
Робинсон: драки с Паниным и Тимкиным, преображение «Трактора»
Хмелевский: вылет «Салавата» и будущее в клубе
«Ак Барс» — всё? Чего не хватает «Торпедо»?
«Магнитка» будет бороться за кубок»: интервью Егора Коробкина
Лучший вратарь КХЛ: интервью Александра Самонова
Как «Магнитка» готовится к плей-офф КХЛ?
Анонс первого раунда: Ротенберг vs Ларионов, Никитин vs Федоров
Ларионов vs Сизов, «Трактор», «Сибирь» мимо плей-офф
«Металлург» проводил Зарипова: репортаж из Магнитогорска
Ротенберг в ярости после 5:9 и что с Кузнецовым
Команда Макдэвида — Команда Мэттьюса: финал Матча звезд НХЛ
CКА выходит в лидеры, ужасная игра «Сибири», Разин vs оператор
Кудашов и «Динамо», на что способен СКА, Цыплаков и НХЛ
Ошибка «Сибири», провал «Динамо» в дерби, Ларионов остался в «Торпедо»
Письмо ветеранов СКА, кошмар «Торпедо», «Магнитка» — лидер
Бабаев vs Билялетдинов, Прохоркин в «Авангарде»
Ротенберг выиграл Кубок Первого канала, возвращение КХЛ
Ковальчук и Мальцев в «Спартаке», «СКА Арена», обменяют ли Жафярова
Владимир Быстров: «СКА Арена», Аршавин, КХЛ
Никита Гусев: шлем на конкурс капитанов и шутки про пиво
«Авангард»: будущее Буше и Спунера, трансферы и летние ошибки
Леонтьев, Якупов: спецрепортаж Шевченко про «Нефтехимик»
Срывы Ротенберга, СКА и ЦСКА в кризисе, преображение «Трактора»
Будущее Жафярова, «Авангард», Толчинский и Грицюк в СКА: live
Материалы сюжета: Кубок Гагарина 2024, полуфинал: третий раунд плей-офф КХЛ
«Трактор» — «Локомотив». Онлайн-трансляция четвертого матча полуфинала Кубка Гагарина
Разин: «Заслуженно победили «Автомобилист»
Экс-тренер «Трактора» Баландин считает, что выход в финал Кубка Гагарина будет сверхчудом
Шикарный хоккей на Урале! «Автомобилист» смог спастись в концовке, но в овертайме «Магнитка» была лучше
Кубок Гагарина: расписание и результаты матчей 1/2 финала плей-офф КХЛ
«Металлург» в овертайме победил «Автомобилист» и повел в полуфинальной серии
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Разин: «Заслуженно победили «Автомобилист»