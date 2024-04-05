Заварухин: «Реализованное большинство раскрепостило «Автомобилист»

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин прокомментировал победу над «Металлургом» (4:2) во втором матче серии 1/2 финала Кубка Гагарина.

«Сегодня начало игры было более открытым, с моментами с двух сторон, мало было игры в средней зоне. Здорово, что заработали большинство и реализовали его, дальше ребят немного раскрепостило, были моменты, более быстрая игра с нашей стороны и стороны соперника. Здорово, что реализовали пятиминутное удаление. Нервная, валидольная концовка матча, где сыграли в меньшинстве, по заданию, блокировали броски и победили. Здорово, что болельщики нам помогают, слышали их поддержку в концовке, когда выстояли, спасибо им за это», — цитирует тренера пресс-служба КХЛ.

Счет в полуфинальной серии стал равным — 1-1. Третий матч пройдет в Екатеринбурге 7 апреля. Начало — в 14.30 мск.