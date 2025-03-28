Заварухин — о победе над «Ак Барсом»: «Можно было валидол раздать как сувениры»

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин прокомментировал победу над «Ак Барсом» (4:3) во втором матче первого раунда плей-офф КХЛ.

«Впечатлений много, можно было бы валидол принести и раздать, как раздают сувениры. Был хороший настрой, хорошие эмоции. При счете 3:0 мы могли бы сделать счет и 4:0, и 5:0, а получили сами себе. Концентрация на завершении — основное, в концовке мы мало владели шайбой, из-за нарушений получился напряг. Когда счет стал 3:1, мы не вывели шайбу из зоны, и нас наказали за эту ошибку. Мы сразу планировали, что Аликин сегодня сыграет. Разговаривали с тренером по вратарям, и он с ними», — цитирует тренера пресс-служба лиги.

Счет в серии до четырех побед стал ничейным — 1-1. Третья и четвертая игры пройдут в Казани — 30 марта и 1 апреля.