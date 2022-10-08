Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 19:39

Тренер «Барыса» Скабелка рассказал о мотивации команды в матчах против «Ак Барса»

Рустам Имамов
Корреспондент

Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка прокомментировал победу своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Ак Барсом» (3:2).

«Хорошая атмосфера сегодня была в Казани. Спасибо болельщикам, — сказал Скабелка. — Если по игре, то мы знали конечно, что нельзя давать команде соперника много пространства. Но одно дело знать, совсем другое конечно — это воплотить. Благодарен ребятам, очень хороший матч был по энергии, самоотдаче. Создавали моменты, много блокированных бросков. Довольны что обыграли такую сильную команду. Думаю, что на «Ак Барс» настраивать никого не надо. Это топ-клуб и все хотят его обыграть. Кошачье дерби? Нет, в таком контексте мы эти игры не обсуждали».

Отметим, что команды представляют два тюркских региона и используют в своей айдентике талисман — снежного ирбиса.

«Что касается вбрасывания, то игра на игру не приходится. Сегодня неплохо сыграли на точке выиграли много единоборств. Мало отбрасывались, хотели выиграть шайбу. По возможности бросали в сторону вратаря, задача была в этом, и чтобы кто-то стоял на пятаке», — добавил Скабелка.

«Барыс» с 17 очками после 16 матчей занимает шестое место в Восточной конференции.

КХЛ
ХК Ак Барс
ХК Барыс
Андрей Скабелка
0
Читайте также
Джокович обыграл Медведева 1:1. Невероятная битва и шокирующее снятие россиянина
Месси завалил прошлый сезон, но снова играет как король. В чем секрет его преображения?
Командующим группировкой войск в зоне СВО назначен генерал Суровикин
Пентагон пообещал поставить Украине новые образцы вооружения
Захарова раскритиковала заявление главы МИД Эстонии о ЧП на Крымском мосту
Как USAID и аффилированные с ним НКО влияют на Россию и СНГ: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Два гола Камара принесли «Нефтехимику» победу над «Автомобилистом»

КХЛ: «Салават Юлаев» победил по буллитам «Динамо» (Москва), «Авангард» обыграл «Металлург» и другие матчи 8 октября