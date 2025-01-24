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Сегодня, 17:00

Главный тренер «Челмета»: «ВХЛ недооценивают. Играть здесь даже сложнее, чем в КХЛ»

Иван Богун
Корреспондент
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Главный тренер «Челмета» Марат Аскаров в интервью «СЭ» рассказал, в чем считает ВХЛ сложнее КХЛ.

— Не кажется ли, что сейчас многие недооценивают уровень ВХЛ и есть частый стереотип, что это захолустная и отсталая лига?

— Соглашусь, такое есть. Многие частенько так говорят. Разумеется, по уровню мастерства ВХЛ не может конкурировать с КХЛ, об этом даже речь не идет. Но «вышка» в некоторых аспектах даже сложнее, чем КХЛ. Например, здесь очень много игр, которые действительно интереснее некоторых матчей в КХЛ. Если возвращаться к вопросу, то здесь реально много хоккеистов, которые недооценены.

— Хоккеисты, которые долго играли в КХЛ, говорят, что когда попадают в ВХЛ, то им в некотором роде приходится там даже сложнее. Со стороны кажется, что такие хоккеисты оказываются не готовы к тому, что в «вышке» люди по-настоящему грызутся за свои небольшие деньги, и думают, что здесь можно набирать очки на прямых ногах.

— Да, соглашусь. Возможно, в «вышке» играть даже сложнее, чем в КХЛ. Это лично мое мнение. В любом случае в КХЛ мастера. Но там регулярка состоит из 68 матчей, и некоторые из них, исходя из задач, проводятся в режиме энергосбережения.

В ВХЛ совершенно наоборот. Каждый матч здесь все играют только на победу. Любая команда может обыграть любую. Это очень ровная и конкурентная лига. Достаточно посмотреть на плотность в турнирной таблице. И каждый матч интересен. Ребята рубятся, стараются. Поэтому здесь и спортсменам из КХЛ, кто сюда попадает, чуть сложнее. Напрягаться приходится намного больше. Это парадокс, но это так. В то же время тем, кто проходит эту школу, отыграв здесь два-три сезона, и попадает в КХЛ, уже легче там играть, — сказал Аскаров «СЭ».

Полностью интервью Марата Аскарова читайте на сайте «СЭ»

Хоккей
КХЛ
ХК Челмет
ВХЛ
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