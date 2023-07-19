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Сегодня, 09:50

Тренер ЦСКА Федоров назвал уход защитника Сергеева в СКА частью хоккейной жизни

Ана Горшкова
Корреспондент
Хоккеист Артем Сергеев.
Артем Сергеев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров заявил, что уход защитника Артема Сергеева в СКА не стал потерей для клуба.

«Это не потеря, это хоккейная жизнь. Артем сделал свой выбор, вы понимаете, что профессиональный спорт — это деньги, их только так можно заработать, играя и занимаясь профессиональной деятельностью. Профессиональный век любого игрока, что в футболе, что в хоккее, не такой длинный, ребята финансовую сторону обязательно чтят, смотрят, где лучше. СКА сделал отличное предложение, на которое игрок согласился. Я считаю, что у нас есть достойная замена, рад за тех ребят, которые будут с нами, которые получат реальный шанс, особенно молодые», — приводит слова Федорова ТАСС.

Сергеев выступал за ЦСКА с 2015-го по 2018-й и с 2020 по 2023 год. После окончания контракта 30-летний игрок перешел в СКА. В составе ЦСКА он стал двукратным обладателем Кубка Гагарина.

Источник: ТАСС
Артем Сергеев
Сергей Федоров
ХК СКА
ХК ЦСКА (Москва)
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