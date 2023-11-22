Тренер ЦСКА Федоров покритиковал команду после победы над «Северсталью»

Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров оценил игру команды в матче против «Северстали» (3:2) в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ.

«Двоякое впечатление от игры осталось. Особенно в концовке. Наши опытные игроки делали вещи, которые нельзя делать ни при каких обстоятельствах. Тем более, когда на тебя смотрят молодые игроки. А так — команду с победой» — приводит слова Федорова сайт КХЛ.

ЦСКА (38 очков) занимает шестое место в Западной конференции КХЛ. «Северсталь» (33) идет восьмой на «Западе».

В следующем матче ЦСКА в гостях сыграет с минским «Динамо», а «Северсталь» отправится на выезд к «Амуру». Обе игры пройдут 24 ноября.