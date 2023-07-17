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Сегодня, 13:51

Тренер ЦСКА Федоров рассказал, когда вратарь Федотов наберет форму после службы в армии

Михаил Скрыль
Корреспондент
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Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров прокомментировал возвращение в команду вратаря Ивана Федотова.

— Человек отдал долг родине, отслужил год. Раньше, все прекрасно знают, мы служили по два года, а кто и больше. Вань, рад тебя видеть. Армия всем идет на пользу — это факт. Как бы то ни было, это пройденный хороший этап. Как главный тренер ЦСКА, рад, что Иван присоединился к нам и будет играть за нашу команду. Год он провел активно, но не совсем профессионально. Нечасто, наверное, удавалось играть в хоккей на высоком уровне. Наша задача — создать для Ивана максимально комфортные условия, вернуть его в курс. Думаю, он все быстро вспомнит. Конечно, все будет проходить не без ошибок. В моем понимании, в декабре мы должны увидеть того Ивана Федотова, который здорово играет в воротах — как в ЦСКА, так и в сборной России.

8 июля 26-летний голкипер заключил соглашение с ЦСКА до конца сезона-2024/25. Оклад россиянина составит — 50 и 55 миллионов рублей в год соответственно.

Иван Федотов
Сергей Федоров
Хоккей
КХЛ
ХК ЦСКА (Москва)
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