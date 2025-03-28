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28 марта, 23:24

Воробьев — об удалении Долженкова в матче ЦСКА с минским «Динамо»: «Это плей-офф, хоккей — контактный вид спорта»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Главный тренер ЦСКА Илья Воробьев ответил на вопрос об удалении нападающего армейцев Кирилла Долженкова в концовке второго матча серии первого раунда Кубка Гагарина против минского «Динамо» (3:5)

В конце третьего периода Долженков несколько раз ударил нападающего соперников Криса Тирни, после чего на льду началась потасовка. В результате 20-летнего форварда армейцев наказали большим и дисциплинарным штрафом (5+20).

«Знаете, как вам сказать. Это плей-офф, эмоции. Хоккей — контактный вид спорта. Можно в теннис играть, там через сетку [играют], там ничего нет, ни ударов, ничего. Я сам играл в хоккей, я знаю, как это работает в плей-оф», — сказал Воробьев на пресс-конференции.

«Динамо» удвоило преимущество в серии до четырех побед — 2-0. Третий и четвертый матчи серии пройдут в Москве — 30 марта и 1 апреля.

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КХЛ
ХК Динамо (Минск)
ХК ЦСКА (Москва)
Илья Воробьев
Кубок Гагарина
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