Воробьев: «Сегодня ЦСКА играл с горячим сердцем, но не хватает удачи»

Главный тренер ЦСКА Илья Воробьев прокомментировал поражение от СКА (4:5 ОТ) в матче FONBET чемпионата КХЛ.

«Очень много было борьбы. В принципе, так и должно было быть в матче СКА — ЦСКА. Два гола мы отыграли, сражались. В конце был момент у Исхакова в овертайме — он не забил. В обратную сторону забили.

Ребята играли сегодня с горячим сердцем. В раздевалке я это им и сказал. Чуть-чуть где-то не хватает везения, удачи. Я уверен, что мы это переломим, и игра пойдет в наше русло», — сказал Воробьев после игры.

СКА одержал третью победу подряд. Команда Романа Ротенберга набрала 23 очка и занимает второе место в таблице Западной конференции. ЦСКА потерпел третье поражение подряд. Команда с 20 очками расположилась на 6-й строчке таблицы «Запада».