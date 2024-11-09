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Сегодня, 15:15

Вячеслав Козлов — о 17-летнем Рябкине: «Молодые считают, что будут попадать в состав всегда, а это работа — ты должен грызть»

Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
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Ассистент главного тренера московского «Динамо», двукратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Козлов в эксклюзивном интервью «СЭ» объяснил, почему Иван Рябкин не попадает в основу бело-голубых.

— В молодежке «Динамо», говорят, оскорбили тренеры.

— Я считаю, что тренер не должен оскорблять, но всякое, наверное, бывает. Здесь такой процесс, надо это пережить и двигаться дальше. Что случилось, то случилось, это уже должно руководство разобраться. Это не то, на что он должен обижаться, играть под давлением тоже нужно уметь, должен быть талант, и ты должен к этому готовиться. Если он хочет играть на высоком уровне и мечтает об НХЛ, то там каждая игра под давлением, каждая тренировка.

— Он был у вас два матча, но вы выпускали его на 30 секунд в конце. Я считаю, это издевательство над игроком.

— Чтобы много играть, надо попадать в 12 форвардов, вот это вот два молодых, два лимитчика... в НХЛ играют 12-6 (12 нападающих, шесть защитников. — Прим. «СЭ»). Вот зашел туда — играй. Здесь так и будет — либо травму кто-то должен получить, или ты должен на голову быть сильнее, тогда ты заберешь игровое время. Мы очень много даем молодежи, она расслабляется. Они считают, что будут попадать в состав всегда, а это работа — ты должен грызть, забирать рабочее место, все не просто так.

Форвард &laquo;Динамо&raquo; Иван Рябкин. «У него лишний вес, не готов играть с мужиками». Вячеслав Козлов ответил Ивану Рябкину

Вячеслав Козлов
Хоккей
КХЛ
ХК Динамо (Москва)

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