Кудашов: «Основная причина, почему не удается удерживать преимущество в счете — «Ак Барс»

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов прокомментировал победу над «Ак Барсом» (4:3) в пятом матче второго раунда Кубка Гагарина.

«Опять все то же самое — равные команды, обоюдоострая игра. Что касается концовки, мы и выиграли, и увидели ошибки. Поэтому есть возможность их исправить. Передача на Михеева перед его голом? Это игра, понимаете? Игровой момент — один игрок увидел другого, а тот открылся. Основная причина того, что нам не удается удерживать преимущество в счете, — это «Ак Барс». Мало удалений? Контролировали себя, у соперника тоже их было немного. Все стараются играть жестко, любое удаление может решить исход матча, поэтому нужно сдерживать эмоции», — цитирует Кудашова пресс-служба КХЛ.

«Динамо» вышло вперед в серии до четырех побед — 3-2. Шестой матч состоится в Казани 22 апреля.