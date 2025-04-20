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20 апреля, 23:29

Кудашов: «Основная причина, почему не удается удерживать преимущество в счете — «Ак Барс»

Руслан Минаев
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Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов прокомментировал победу над «Ак Барсом» (4:3) в пятом матче второго раунда Кубка Гагарина.

«Опять все то же самое — равные команды, обоюдоострая игра. Что касается концовки, мы и выиграли, и увидели ошибки. Поэтому есть возможность их исправить. Передача на Михеева перед его голом? Это игра, понимаете? Игровой момент — один игрок увидел другого, а тот открылся. Основная причина того, что нам не удается удерживать преимущество в счете, — это «Ак Барс». Мало удалений? Контролировали себя, у соперника тоже их было немного. Все стараются играть жестко, любое удаление может решить исход матча, поэтому нужно сдерживать эмоции», — цитирует Кудашова пресс-служба КХЛ.

«Динамо» вышло вперед в серии до четырех побед — 3-2. Шестой матч состоится в Казани 22 апреля.

КХЛ
ХК Ак Барс
ХК Динамо (Москва)
Алексей Кудашов
Кубок Гагарина
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