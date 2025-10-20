Видео
20 октября, 21:52

Тренер «Динамо» Кудашов недоволен эпизодом с попаданием шайбы в судью перед голом «Локомотива»

Игнат Заздравин
Корреспондент

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов после поражения от «Локомотива» (2:3) в FONBET чемпионате КХЛ остался недоволен действиями судьи при первом голе ярославцев.

В первом периоде игроки бело-голубых выносили шайбу со своей половины площадки, но она попала в судью, после чего ее перехватил Артем Швец-Роговой и сделал голевую передачу на Антона Слепышева.

«Шайба в судью попадает. Ну они неужели не видят, где надо располагаться? В таких играх они, наверное, должны немножко какую-то ответственность нести. Игра идет до первой ошибки, первого гола. Они видят, как развивается атака. Мы специально смотрели: стоит человек и стоит, вообще не реагирует», — сказал Кудашов.

В следующем матче «Локомотив» на выезде сыграет с «Ак Барсом». Игра состоится 22 октября. «Динамо» на день позже в гостях встретится со «Спартаком».

9

  • Футболист Сапогов

    Игнат сильный журналист, говорят был лидером в школе Яклича. Подумаешь, путает хоккеистов, путает команды. Это нормально. Еще снизу не стучат, там Кузнецов прочно сидит - никого не пускает.

    21.10.2025

  • Red Machine

    Как быть довольным Кудашову? Швец-Роговой и Слепышев забивают первый гол за "Локомотив"... "Тётя Раиса" отдыхает...:smiley:

    21.10.2025

  • Alexander Maxakov

    И это не первый раз ! .

    21.10.2025

  • ёzhic8

    Заздравин, сделай себе лоботомию, ну нельзя с таким мозгом жить в сегодняшнем мире

    21.10.2025

  • pivor

    Может в свои ворота забили?

    21.10.2025

  • Andrey Sakharov

    Заздравин, ты реально за эту писанину бабки получаешь?

    20.10.2025

  • capitan76

    Вы чё там курите?))

    20.10.2025

  • volandvik

    Причём здесь слепышев и швец-роговой?

    20.10.2025

    Хоккей
    КХЛ
    ХК Динамо (Москва)
    ХК Локомотив (Ярославль)
