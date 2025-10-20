Тренер «Динамо» Кудашов недоволен эпизодом с попаданием шайбы в судью перед голом «Локомотива»

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов после поражения от «Локомотива» (2:3) в FONBET чемпионате КХЛ остался недоволен действиями судьи при первом голе ярославцев.

В первом периоде игроки бело-голубых выносили шайбу со своей половины площадки, но она попала в судью, после чего ее перехватил Артем Швец-Роговой и сделал голевую передачу на Антона Слепышева.

«Шайба в судью попадает. Ну они неужели не видят, где надо располагаться? В таких играх они, наверное, должны немножко какую-то ответственность нести. Игра идет до первой ошибки, первого гола. Они видят, как развивается атака. Мы специально смотрели: стоит человек и стоит, вообще не реагирует», — сказал Кудашов.

В следующем матче «Локомотив» на выезде сыграет с «Ак Барсом». Игра состоится 22 октября. «Динамо» на день позже в гостях встретится со «Спартаком».