Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
FONBET Чемпионат КХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 22:15

Ларионов — о поражении от СКА: «Торпедо» не хватило удачи и хладнокровия в завершении»

Алексей Михайлов
Telegram Дзен

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов прокомментировал поражение нижегородской команды в матче FONBET Чемпионата КХЛ против СКА (1:4).

— Хочу поздравить команду соперника с победой. Хорошая атмосфера, хороший хоккей, хорошая игра. Наши ребята играли против сильной команды. Не хватило, конечно, удачи и хладнокровия в завершении. Несмотря на поражение, матч удался. Здесь очень сложно подобрать слова, чтобы добиться чего-то большего. То, что они сделали, больше уже спрашивать нельзя. Ребята, начиная с первого периода, проигрывали 0:3, вернулись в игру, доминировали. Но, к сожалению, очень сильная игра вратаря СКА не позволила нам догнать соперника и спасти матч, — передает слова Ларионова корреспондент «СЭ».

СКА набрал 39 очков в 30 матчах и вышел на третье место в турнирной таблице «Запада». «Торпедо» с 31 баллом после 29 встреч идет на восьмой позиции.

Хоккей
КХЛ
ХК СКА
ХК Торпедо (Нижний Новгород)

Olimpbet awards

Кубок года по футболу
Читайте также
Президент РФ заявил о невозможности противодействия российским ракетам «Орешник»
В России изменится порядок регистрации транспортных средств
Сборная легионеров КХЛ выступит на Кубке Первого канала
Игрок сборной Грузии по водному поло Битадзе временно отстранен из-за допинга
«Спартак» распродает футболистов, «Зенит» возвращает россиянина. Главные трансферные слухи в РПЛ
В США заявили о неспособности ракет ATACMS обеспечить Киеву победу
Сегодня
Вчера
Неделя