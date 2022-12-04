Тренер казанского «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов после победы своей команды в овертайме матча регулярного чемпионата КХЛ с московским «Динамо» (3:2) рассказал о своих эмоциях после возвращения к работе.

«Я не планировал вообще возвращаться, это такие обстоятельства с Олегом Валерьевичем... В течение года менеджер нашей команды просил нас вернуться помочь, но вы об этом уже и так знаете. Честно признаюсь, привык немного бездельничать и это безделие мне нравилось. А тут снова окунулся в работу, но эта работа приносит мне определенное удовольствие. Нравится общаться с игроками, с тренерским составом.

Говорить то, что я чувствую, что бы я сделал на их месте. Но я никому не навязываю свои мысли. Мне интересно работать, но это скорее обстоятельства заставили принять такое решение. Буду ли работать дальше главным? Через год. Знаете, так далеко я сейчас не смотрю. Мне нравится то, что я делаю и меня это полностью устраивает», — сказал Билялетдинов

«Ак Барс» впервые играл под руководством Юрия Бабенко. Специалист исполняет обязанности главного тренера после отставки Олега Знарка. Билялетдинов ранее работал в системе клуба, а после отставки Знарка вошел в штаб Бабенко.