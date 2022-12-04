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4 декабря, 20:12

Билялетдинов — о своей роли в «Ак Барсе»: «Я пришел помогать — одеяло на себя перетягивать не буду»

Билялетдинов рассказал о своей роли в «Ак Барсе»
Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Тренер казанского «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов рассказал о своей роли в клубе после отставки Олега Знарка.

«Честно признаюсь, давно тут не сидел. Ощущения были хорошие. Давно так близко не смотрел нашу игру. Ребята здорово действовали, с отдачей. Где-то может желание перехлестывало, что-то забывали по тактике. Но это эмоции, все на желании играли, действовали до конца и заслуженно победили.

Я пришел помогать. Как себе буду все, что надо делать. Прекрасно понимаю, что ребята молодые, им поддержка нужна с моей стороны. Все, что увижу, все, что необходимо будем делать вместе. А на какой срок я тут — посмотрим. Кардинальных изменений нет смысла резко делать. Можно что-то поправить, что-то изменить. У нас ведется по этому поводу определенный диалог. Нельзя резкие шаги делать, будем осторожно действовать. Ребята хорошие, работают неплохо, но весь вопрос в том насколько качественно игроки будут выполнять наши тренерские задания», — сказал Билялетдинов.

«Ак Барс» впервые играл под руководством Юрия Бабенко. Казанцы в овертайме обыграли московское «Динамо». Билялетдинов ранее работал в системе клуба, а после отставки Знарка вошел в штаб Бабенко.

ХК Ак Барс
Зинэтула Билялетдинов
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