Потайчук — о возможном вступлении «АКМ» в КХЛ: «Будет огромный плюс для города и лиги»

Тренер команд «Академии Михайлова» Андрей Потайчук прокомментировал возможное вступление «АКМ» в КХЛ.

«Уже на протяжении двух лет идет диалог о вступлении в КХЛ. В Туле любят хоккей, город развивается. «АКМ» готов выступать на высоком уровне. Чтобы закрыть вертикаль академии, не хватает только в КХЛ клуба. Во Всероссийской хоккейной лиге команда есть, в Молодежной хоккейной лиге — тоже. Будет огромный плюс для города и лиги. На какой арене будет выступать команда? Этот вопрос пока открыт, и информации по арене нет», — цитирует Потайчука Legalbet.

27 октября «СЭ» сообщил, что в следующем сезоне в КХЛ может вступить тульский «АКМ». С 2021 года команда играет в ВХЛ.