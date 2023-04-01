Тренер Кошечкина: «В «Ак Барсе» у Василия немного началась звездная болезнь»

Бывший тренер вратарей тольяттинской «Лады» Андрей Болсуновский в эксклюзивном интервью «СЭ» подробно рассказал о проблемах голкипера Василия Кошечкина в период выступления за «Ак Барс».

— Что все-таки произошло с Кошечкиным в «Ак Барсе»?

— Может быть, немного началась звездная болезнь. Он попал в сборную, получил приглашение в «Ак Барс» и хорошую зарплату. Чуть-чуть не справился. В клубе пообещали дать ему шанс, если не пойдет игра у американца. Но в итоге Васю не поставили. Он уехал из «Ак Барса». Мы встретились, поговорили наедине. Сказал ему: «Если хочешь играть на высоком уровне, то надо пахать». Вася дал слово, что такое, как в «Ак Барсе», больше не повторится. Мы начали работать с ним. Занимались на льду с малышами — просили клочок площадки 3х3 метра. Вася выполнял программу, пока команда была в Германии. Две недели пахал, а потом на турнире стал лучшим вратарем. Хотя вместе с командой даже не тренировался! С тех пор пошел полноценный прогресс: вернулся в сборную, стал много играть в «Ладе».

Кошечкин выступал за «Ак Барс» в сезоне-2007/08, после чего вернулся в «Ладу».

27 марта 40-летний Кошечкин объявил о завершении карьеры.