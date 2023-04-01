Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 15:15

Тренер Кошечкина: «В «Ак Барсе» у Василия немного началась звездная болезнь»

Михаил Скрыль
Корреспондент
Василий Кошечкин (слева) в составе «Ак Барса».
Фото Алексей Иванов, архив «СЭ»
Telegram Дзен

Бывший тренер вратарей тольяттинской «Лады» Андрей Болсуновский в эксклюзивном интервью «СЭ» подробно рассказал о проблемах голкипера Василия Кошечкина в период выступления за «Ак Барс».

— Что все-таки произошло с Кошечкиным в «Ак Барсе»?

— Может быть, немного началась звездная болезнь. Он попал в сборную, получил приглашение в «Ак Барс» и хорошую зарплату. Чуть-чуть не справился. В клубе пообещали дать ему шанс, если не пойдет игра у американца. Но в итоге Васю не поставили. Он уехал из «Ак Барса». Мы встретились, поговорили наедине. Сказал ему: «Если хочешь играть на высоком уровне, то надо пахать». Вася дал слово, что такое, как в «Ак Барсе», больше не повторится. Мы начали работать с ним. Занимались на льду с малышами — просили клочок площадки 3х3 метра. Вася выполнял программу, пока команда была в Германии. Две недели пахал, а потом на турнире стал лучшим вратарем. Хотя вместе с командой даже не тренировался! С тех пор пошел полноценный прогресс: вернулся в сборную, стал много играть в «Ладе».

Кошечкин выступал за «Ак Барс» в сезоне-2007/08, после чего вернулся в «Ладу».

27 марта 40-летний Кошечкин объявил о завершении карьеры.

Василий Кошечкин. «Если бы у Васи не получилось с хоккеем, отец устроил бы вышибалой». Интервью с тренером Кошечкина
Василий Кошечкин
Хоккей
КХЛ
ХК Ак Барс
0
Читайте также
Александр Емельяненко объявил о дебюте своего брата Ивана в боях
«Вашингтон» подарил болельщикам сетку ворот, в которые Овечкин забросил свою 800-ю шайбу в карьере
Генерал США усомнился в способности ВСУ одержать победу над РФ
Постпред РФ в Женеве заявил о нарушении прав верующих на Украине
Ратификационную грамоту о вступлении Финляндии в НАТО передали в Госдеп
Источник «Известий» сообщил о взятии ВС РФ Каменки под Авдеевкой
Популярное видео
Ларионов — во втором раунде, провал «Салавата»
Квартальнов и «Спартак», арена «Сибири», «Ак Барс» выиграл «Восток»
Слова Крылова, скандал с гимном в Сибири, провал «Барыса»
«Адмирал» — гроза авторитетов. Что будет дальше с клубом?
Григорий Дронов: кризис «Магнитки», конкуренция на «Востоке»
Провал «Спартака», почему не играет Гусев, странные матчи в КХЛ
Кто сотворил сказку «Торпедо», останется ли Ларионов, раскупят ли звезд команды: лайв
Ларионов победил СКА, «Ак Барс» выиграет Восток?
Мичков о сезоне в «Сочи»: интервью после победы над «Спартаком»
Николай Голдобин: почему его сажают в запас, поедет ли в НХЛ
Егор Яковлев: что творится в «Магнитке», боялись ли Квартальнова
Илья Ежов: что он сказал скамейке «Ак Барса» и Радулову
Скандал с Проворовым, безумный сезон «Бостона», танкинг за Бедарда
Радулов vs Шевченко: яркий разговор со звездой «Ак Барса»
Кто же победит на «Востоке», огненное «Зеленое дерби»
Шипачев: Знарок и проблемы «Ак Барса», отношения с Радуловым и Билялетдинов
Кулемин: конец карьеры, заражение и травма, лимит на легионеров в КХЛ
Шакир Мухамадуллин: НХЛ, ошибки и физика, Америка
Трансферы «Салавата», уйдет ли Кадейкин, будущее Козлова
Отставка Светлова, рекорд по поражениям: интервью генменеджера «Сочи»
Что творится в «Магнитке» / Никитин и шоу-бизнес / битва за плей-офф
Никитин: хоккей и шоу-бизнес, сын Кошечкина, Варнаков
Шумаков, Ткачев, Бывальцев: интервью гендиректора «Трактора»
«Ак Барс» побеждает с Биллом, голы Мичкова, кошмарная серия «Сочи»
Будущее Жамнова в сборной, Билялетдинов в «Ак Барсе»
Матч звезд, итоги КХЛ к перерыву, анонс Кубка Первого канала
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Тренер Кошечкина рассказал о знакомстве с голкипером в 16 лет

Денисов надеется, что эмоции после предыдущих раундов помогут ЦСКА достойно продолжить путь в плей-офф КХЛ