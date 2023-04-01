Тренер Кошечкина: «Василий приезжал заступаться за парней на дискотеку, доходило до драк»

Бывший тренер вратарей тольяттинской «Лады» Андрей Болсуновский в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал о характере своего воспитанника.

— Василий — ранимый человек?

— Немного да. Он, конечно, не будет опускать руки и никогда не сдастся. Вася любит честное и уважительное отношение. Он — тот человек, который всегда придет на помощь. В молодости были случаи, когда ребята шли на дискотеку, а Вася оставался дома. Так вот он первый приезжал заступаться за парней, если к кому-то начинали приставать. Доходило, конечно, до драк. Вася никогда не струсит, а только поможет. Безотказный порядочный парень.

27 марта 40-летний Кошечкин объявил о завершении карьеры.