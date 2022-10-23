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КХЛ

Сегодня, 19:56

Тренер «Куньлуня» грубо ответил корреспонденту после поражения от «Торпедо»: «Задайте вопрос, который имеет смысл»

После матча регулярного чемпионата КХЛ «Торпедо» — «Куньлунь» (3:2) главный тренер китайской команды Грег Айрленд, раздосадованный поражением на последних секундах, резко ответил нижегородскому корреспонденту КХЛ-ТВ.

На вопрос «Только ли удача помешала вашей команде победить?», тот в сердцах бросил: «Мы пропустили за 24 секунды до конца, задайте вопрос, который имеет смысл!» — после чего покинул флэш-зону, не дожидаясь окончания интервью.

«Куньлунь» потерпел третье поражение подряд, команда занимает 10-е место в турнирной таблице Западной конференции с 19 очками.

Хоккей
КХЛ
ХК Куньлунь Ред Стар
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
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