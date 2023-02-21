Тренер «Куньлуня» ждет, что команда в новом сезоне будет играть в Пекине

Главный тренер «Куньлуня» Грег Айрленд после завершения матча ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ против СКА (2:7) заявил, что китайская команда в следующем сезоне должна вернуться играть в Пекин.

— У нас было несколько достаточно удачных моментов, когда шайба могла зайти в ворота СКА, но их не получилось реализовать. И когда такое случается в матчах против сильного соперника, который быстрее, это играет не в нашу пользу. Также совершали ошибки за своими воротами, которые повлекли за собой определенные последствия. Но отмечу и хорошие моменты сегодняшнего матча: порадовало, что ребята боролись до последнего и пытались забить свои голы, большинство сегодня работало хорошо — реализовали тот шанс, который нам выпал. В среднем у нас так и выходит — раз за матч играем в большинстве, и получается довольно удачно. Когда команда потеряла шансы на выход в плей-офф, наш фокус немного изменился, мы стали наигрывать ребят для национальной сборной, готовить их к чемпионату мира, чтобы дать им больше уверенности и возможностей проявить себя. Для некоторых игроков сборной Китая игра против такой сильной команды, как СКА — большой вызов, но эти сложности сделают их только сильнее и помогут подготовиться к чемпионату мира. На этом и будем фокусироваться в оставшихся двух матчах. Несмотря на непопадание в плей-офф нужно выходить и бороться. Хочется воспитывать ребят именно победителями, а не теми, кто готов смириться с поражением еще по ходу игры.

— Икона китайского хоккея Брэндон Йип продолжит выступление в составе команды в следующем сезоне?

— Конечно, у него подписан четырехлетний контракт. Он действительно, как вы и сказали, икона китайского хоккея и привносит большой вклад в его развитие.

— Наступила ли ясность по поводу того, где команда будет проводить домашние матчи в следующем сезоне? Вернется ли «Куньлунь» в Китай или продолжит играть в Мытищах?

— Исходя из того, что я знаю, сейчас все идет к тому, что команда вернется в Пекин. Конечно, для развития хоккея в стране это пойдет только на пользу, ведь ребята будут играть на родине и популяризировать этот вид спорта.

— Увидимся в следующем сезоне.

— Нет.