Тренер «Лады» Браташ назвал отсутствие лидеров в матче с «Ак Барсом» верным стратегическим решением

Главный тренер тольяттинской «Лады» Олег Браташ прокомментировал поражение своей команды в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ с «Ак Барсом» (1:5).

«Пол-игры мы в целом держались. В принципе мне понравилась команда при игре в равных составах, но в большинстве соперник мастеровитый решил все, три шайбы в большинстве решили исход матча. Тем не менее мне понравилась самоотдача нашей команды и содержание игры. Против такого соперника очень достойно выглядели.

Мы были готовы к тому, что «Ак Барс» полетит в атаку с первых же минут, все-таки дома при своих болельщиках, игроки были не удовлетворены текущими результатами. Так что мы ожидали и готовились к такой игре, все понимают состав и возможности «Ак Барса». И опять же, половину игры мы сдерживали натиск, но дальше не получилось.

Накопилась усталость у игроков, которые играли много, до этого у нас тяжелые игры были на выезде и впереди снова игры через день, поэтому сегодня решили дать передышку тем, на кого раньше ложилась большая нагрузка, и игра 5 на 5, и большинство, и меньшинство. Можно сказать, что это было стратегическое решение и на мой взгляд оправданное. Ребята вышли свежие и достойно держались, мне не стыдно за них. Задача скажем так вернуть лидеров в тонус к домашней серии», — сказал Браташ.

В составе «Лады» отсутствовали ряд лидеров, включая лучшего снайпера команды Троя Джозефса и вратаря Владислава Подъяпольского.