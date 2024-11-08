Тренер «Лады» Браташ — о задержке зарплаты: «Надеемся, что это как-то наладится»

Главный тренер «Лады» Олег Браташ прокомментировал победу над московским «Динамо» (3:2) в матче FONBET Чемпионата КХЛ.

— Шла равная игра до шедеврального гола нашего молодого человека по фамилии Шараканов. Я думаю, что его гол будет долго летать по хит-парадам. После его гола было такое ощущение, будто команда поймала кураж, мы доминировали, много атаковали в зоне соперника, было видно, что сами получали удовольствие, забили еще. Это было до пропущенной шайбы, такая нелепая согласованность привела ко второй пропущенной шайбе и все поменялось: опять пошла равная игра, в которой мы смогли удержать победу, хотя мы не играли на удержание.

— В этом сезоне вы второй раз встречаетесь с соперником и снова обыгрываете. Можно ли сказать, что соперник стал для вас удобным соперником?

— Можете считать так, тем более больше мы не сыграем с ним в этом сезоне.

— После такого гола Шараканова, не боитесь, что его заберут обратно?

— Мы в «Ладе» много чего боимся. Этого — в последнюю очередь.

— Вам не обидно, что по сути вы готовите игрока для другой команды? Так как у него аренда на год.

— А потом он уедет допустим в НХЛ, и что? Хотите сказать, мы готовим в России игроков для НХЛ? Мы готовим игрока для российского хоккея. Он талантливый парень, в данный момент он в нашей команде и мы его развиваем.

— Многие боятся, что «Лада» не будет играть в следующем сезоне. Действительно ли есть основания так думать?

— Есть конечно основания, если на данный момент не выполняются контрактные обязательства со стороны клуба перед игроками и тренерами, мы надеемся, что это как-то наладится, здесь боязнь больше, чем за Шараканова.

— Задержки существенные?

— Все вещи прописаны в контракте, обязанности сторон. На данный момент обязанности со стороны клуба не выполняются — по поводу выплаты зарплаты и премиальных.

— Насколько сложно настраивать игроков в связи с этим?

— Пока удается, как видите. Мы разговариваем с ребятами, говорим, что несмотря на то, что перед нами не выполняют на данный момент обязательства, мы свою работу должны выполнять, чтобы потом мы смело могли требовать выполнения у другой стороны своих обязательств. Насколько этого хватит — не знаю.

— Как относитесь к таким шайбам, как лакросс Шараканова?

— Я был восхищен, на тренировках я не видел. С листа он бы так не смог, может быть после тренировок он пробовал это.

«Лада» одержала третью победу подряд. Тольяттинцы с 23 очками занимают 7-е место в таблице «Востока».

Анна Бирюкова