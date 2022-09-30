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КХЛ

30 сентября, 22:25

Юшкевич: «Ребята хотели победить для болельщиков, для себя, а также для Игоря Валерьевича Никитина. Поэтому такие качели»

Иван Шитик
Корреспондент

Старший тренер «Локомотива» Дмитрий Юшкевич оценил игру команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Северстали» (5:3).

«Эмоциональная игра получилась. И это не случайно: ребята хотели победить для болельщиков, для себя, а также для Игоря Валерьевича. Поэтому такие качели. Самое главное — проявили характер и порадовали всех.

Еще раз повторюсь, что команда была заряжена на победу, была очень эмоциональна. Оттуда и ошибки, которые нам не свойственны.

По вратарю — мы одна команда, Бочаров не виноват. Он делает свою работу, игроки — свою работу. В тех моментах игроки не сделали свою работу. Хорошо, что Даня Исаев отлично зашел в матч и дал шанс зацепиться за 1:3. Хорошая работа тренеров вратарей и всей команды в целом», — цитирует тренера сайт КХЛ.

Источник: https://www.khl.ru/news/2022/09/30/503085.html
Дмитрий Юшкевич
ХК Локомотив (Ярославль)
ХК Северсталь
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