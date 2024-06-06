Никитин — о Радулове: «В плане хоккея мы пришли к общему знаменателю»

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин рассказал о переговорах с нападающим Александром Радуловым.

«С ним мы встретились, поговорили, я объяснил ему, что я от него жду, — цитирует Никитина ТАСС. — Он рассказал мне свою историю, как он в нынешнем возрасте смотрит на хоккей, на команду. В плане хоккея мы пришли к общему знаменателю, и потом руководство клуба вело переговоры по контракту с ним».

В четверг, 6 июня, стало известно о том, что 37-летний хоккеист подписал соглашение с ярославской командой на один сезон.

В минувшем сезоне Радулов сыграл 58 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 40 (16+24) очков. В плей-офф на его счету 1 гол и 3 результативные передачи в 4 играх.