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14 марта, 18:00

Тренер «Локомотива» Никитин: «Уважаем «Авангард», но любой соперник в Кубке Гагарина — принципиален»

Руслан Минаев
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Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин прокомментировал предстоящую серию с «Авангардом» во втором раунде Кубка Гагарина.

«Разбирали игру соперника, но мы отталкиваемся от своей игры. Естественно, мы относимся к «Авангарду» с уважением. Но самое главное — это наши вещи. Мы ничего менять не будем, поскольку весь год тренировали.

Любой соперник в плей-офф принципиален. Классная команда, Омск — хоккейный город. Там классная атмосфера. Нужно наслаждаться плей-офф и давать результат», — цитирует Никитина пресс-служба КХЛ.

Первый матч серии состоится в Омске 16 марта. Начало — в 13.30 мск.

КХЛ
ХК Авангард
ХК Локомотив (Ярославль)
Игорь Никитин
Кубок Гагарина
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