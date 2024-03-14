Тренер «Локомотива» Никитин: «Уважаем «Авангард», но любой соперник в Кубке Гагарина — принципиален»

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин прокомментировал предстоящую серию с «Авангардом» во втором раунде Кубка Гагарина.

«Разбирали игру соперника, но мы отталкиваемся от своей игры. Естественно, мы относимся к «Авангарду» с уважением. Но самое главное — это наши вещи. Мы ничего менять не будем, поскольку весь год тренировали.

Любой соперник в плей-офф принципиален. Классная команда, Омск — хоккейный город. Там классная атмосфера. Нужно наслаждаться плей-офф и давать результат», — цитирует Никитина пресс-служба КХЛ.

Первый матч серии состоится в Омске 16 марта. Начало — в 13.30 мск.