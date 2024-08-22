Никитин — о Лихачеве: «Ему нужно убрать американские горки в игре»

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин оценил игру Ярослава Лихачева в матче с «Трактором» (5:4 Б) в FONBET Кубке Блинова.

«Все ошибаются. Задача ведь не найти виноватого, а сделать правильные выводы. Наверное, это олицетворяет то, что происходит с Ярославом. Забил гол, потом сам все смыл в унитаз и сам же выбрался. Вы правильно сказали, это американские горки — нужно убрать их. Стабильность — признак мастерства. А то, что у него есть мастерство — это бесспорно», — сказал Никитин.

23 августа «Локомотив» сыграет с «Авангардом», «Трактор» встретится с «Сибирью».