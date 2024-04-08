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Сегодня, 20:59

Тренер «Локомотива» Никитин: «Мы понимали, что делает «Трактор», и прошли этот психологический тест»

Алина Савинова
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Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин не считает четвертый матч с «Трактором» самым легким в полуфинальной серии Кубка Гагарина (3:0).

«Думаю, статистика покажет, что мы провели не очень хороший матч. То, что мы сегодня хорошо сделали, так это заблокировали очень много бросков соперника. А это тоже очень важный компонент, который влияет на результат, как и забитые голы. Нужно отдать уважение «Трактору». Они очень солидно провели игру в плане того, что доставили очень много проблем нам», — сказал Никитин на пресс-конференции.

Также он прокомментировал ситуацию с форвардом команды Максимом Шалуновым, которому пригрозил тренер «Трактора» Алексей Заварухин после столкновения нападающего с вратарем челябинцев Заком Фукале.

«Мы понимали, что делает Челябинск, для чего это делается. Этот такой же психологический тест, который нужно проходить. И Макс, и команда его прошли», — добавил тренер.

В полуфинальной серии ярославцы победили «Трактор» в четырех матчах — 4-0. «Локомотив» вышел в финал Кубка Гагарина во второй раз в истории и впервые с 2009 года. В другом полуфинале «Металлург» ведет в серии с «Автомобилистом» со счетом 2-1.

Источник: https://hctraktor.org/media/news/58792-kubok-gagarina-2024-1-2-finala-match-4-traktor-vs-lokomotiv-i-press-konferentsiya/
Хоккей
ХК Локомотив (Ярославль)
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Игорь Никитин
Кубок Гагарина
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