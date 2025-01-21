Никитин — о форварде СКА Демидове: «Такие люди украшают хоккей»

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин после поражения от СКА (2:5) в FONBET Чемпионата КХЛ прокомментировал выступление форварда соперников Ивана Демидова.

19-летний нападающий набрал 2 (1+1) очка. Он забил после эффектного финта в третьем периоде.

«Я думаю, что оценивать Демидова должен Роман Борисович (Ротенберг), это игрок его команды. Я думаю, что здесь еще не до конца его уважают, но он уже добивается своего уважения. Однозначно, такие люди украшают хоккей», — передает слова Никитина корреспондент «СЭ».

В текущем сезоне в активе Демидова 37 (16+21) очков в 46 матчах регулярного чемпионата КХЛ.