21 января, 22:54
Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин после поражения от СКА (2:5) в FONBET Чемпионата КХЛ прокомментировал выступление форварда соперников Ивана Демидова.
19-летний нападающий набрал 2 (1+1) очка. Он забил после эффектного финта в третьем периоде.
«Я думаю, что оценивать Демидова должен Роман Борисович (Ротенберг), это игрок его команды. Я думаю, что здесь еще не до конца его уважают, но он уже добивается своего уважения. Однозначно, такие люди украшают хоккей», — передает слова Никитина корреспондент «СЭ».
В текущем сезоне в активе Демидова 37 (16+21) очков в 46 матчах регулярного чемпионата КХЛ.