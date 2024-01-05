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Сегодня, 22:26

Тренер «Локомотива» Никитин: «На характере победили СКА. Без этого такого соперника не обыграть»

Алина Савинова
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Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин оценил победу команды над СКА в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ (2:1).

«На характере парни выиграли. Были моменты, когда на себя поймали много бросков. Играли против хорошей команды, у которой достаточно мастерства. Без этого такого соперника не обыграть. Второй период? Соглашусь, что эта длинная наша смена — ключевой момент. Молодые парни оказались на площадке в течение четырех минут. Боевое крещение для Бута и Акмальдинова. Они не дрогнули. Самое главное — они не боятся, что что-то может случиться. Поэтому им и воздалось. Затем взрослые ребята реализовали свой шанс. Я думаю, это пойдет на пользу молодым парням», — приводит пресс-служба КХЛ слова Никитина.

«Локомотив» набрал 66 очков за 46 игр и поднялся на первую строчку в турнирной таблице «Запада». Клуб из Санкт-Петербурга занимает третье место в с 63 очками в 47 матчах.

7 января СКА дома сыграет против «Металлурга», а ярославская команда в этот же день отправится в гости к «Трактору».

Источник: https://www.khl.ru/news/2024/01/05/525600.html
Хоккей
КХЛ
ХК Локомотив (Ярославль)
ХК СКА
Игорь Никитин
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