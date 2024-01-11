Тренер «Магнитки» Разин оценил состояние травмированного вратаря Подскребалина

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин прокомментировал состояние вратаря Никиты Подскребалина, который получил травму 9 января в домашнем матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ против ярославского «Локомотива» (5:3).

«У Подскребалина несерьезное повреждение. Буквально два-три дня ему надо отдохнуть. Завтра-послезавтра он начнет работать по полной программе», — отметил Разин.

11 января «Металлург» дома одержал победу над «Сочи» со счетом 4:1. Команда с 72 очками продолжает лидировать на «Востоке».