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Сегодня, 21:01

Тренер «Магнитки» Разин оценил состояние травмированного вратаря Подскребалина

Михаил Скрыль
Корреспондент
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Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин прокомментировал состояние вратаря Никиты Подскребалина, который получил травму 9 января в домашнем матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ против ярославского «Локомотива» (5:3).

«У Подскребалина несерьезное повреждение. Буквально два-три дня ему надо отдохнуть. Завтра-послезавтра он начнет работать по полной программе», — отметил Разин.

11 января «Металлург» дома одержал победу над «Сочи» со счетом 4:1. Команда с 72 очками продолжает лидировать на «Востоке».

ХК Металлург (Магнитогорск)
Андрей Разин
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