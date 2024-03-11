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11 марта, 17:49

Разин о победе над «Амуром»: «Тяжелая игра, как и предполагалось»

Руслан Минаев
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Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин прокомментировал победу над «Амуром» (3:2 ОТ) в шестом матче серии первого раунда Кубка Гагарина.

«Тяжелая игра, как и предполагалось. Хорошая поддержка трибун — у хоккеистов «Амура» ноги сами бежали. Нам было тяжело выходить из-под давления. Хорошо, что мы справились. Выстояли в первом периоде, когда было много моментов, и забили хороший гол. Во втором периоде играли неплохо, но, к сожалению, пропустили гол в раздевалку. В третьем периоде тоже играли неплохо», — цитирует тренера пресс-служба лиги.

«Магнитка» одержала победу в серии против «Амура» со счетом 4-2 и вышла во второй раунд плей-офф КХЛ.

После завершения первого раунда Кубка Гагарина произойдет перепосев команд, по итогам которого «Металлург» узнает своего соперника.

ХК Амур
ХК Металлург (Магнитогорск)
Андрей Разин
Кубок Гагарина
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