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1 апреля, 21:06

Разин о волевой победе над «Авангардом»: «Металлургу» некуда было отступать»

Руслан Минаев
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Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин прокомментировал победу над «Авангардом» (3:1) в четвертом матче первого раунда Кубка Гагарина.

«Отступать нам было некуда. В таких стрессовых ситуациях говорить что-то глобальное хоккеистам нельзя. У многих, как мне кажется, мозг отключается, большую часть информации они не слышат. Здесь нужны общие фразы: подбодрить, поддержать. Конечно, мы кое-что в тактическе поправили, но, опять же, ничего глобального. Плохое, конечно, начало было, опять совершили фатальную ошибку, но ребята правильно отреагировали. Нормальный первый период, во втором вообще доминировали, в третьем, я считаю, тоже лучше играли. Был моментик, когда фортуна на нашей стороне оказалась: когда шайба, ползущая в ворота, туда не заползла», — цитирует Разина пресс-служба КХЛ.

Форвард &laquo;Металлурга&raquo; Люк Джонсон в&nbsp;матче с &laquo;Авангардом&raquo;.«Магнитка» еще жива! Продлить серию Разину помог антигерой прошлого матча

«Магнитка» одержала первую победу в Кубке Гагарина-2025, сократив отставание в серии с омским клубом — 1-3. Пятый матч пройдет в Магнитогорске 3 апреля. Начало — в 17.00 мск.

КХЛ
ХК Авангард
ХК Металлург (Магнитогорск)
Андрей Разин
Кубок Гагарина
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