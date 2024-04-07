Разин: «Заслуженно победили «Автомобилист»

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин прокомментировал победу над «Автомобилистом» (3:2 ОТ) в третьем матче полуфинальной серии Кубка Гагарина.

«Считаю, что мы заслуженно победили, были лучше в движении. Все могло перевернуться в концовке игры, но ребята молодцы, вышли заряженными на овертайм. В самом начале Ромка Канцеров мог забить. Максим Карпов — мастеровитый игрок, серия с «Автомобилистом» не такая быстрая и динамичная, как со «Спартаком», там скорости были запредельные. Здесь Макс влился в эти скорости. «Автомобилист» — лучшая команда сезона по убиванию большинства, ничего удивительного, что он хорошо играет в меньшинстве. Лучше не забить в большинстве и победить», — цитирует тренера пресс-служба лиги.

«Магнитка» повела в серии со счетом 2-1. Третий матч пройдет в Екатеринбурге. Начало — в 17.00 мск.