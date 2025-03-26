Тренер «Металлурга» Разин: «Говорил ребятам, чтобы они раскрепостились. На раскатке была видна зажатость»

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин прокомментировал поражение команды от «Авангарда» в первом матче серии первого раунда Кубка Гагарина.

Игра прошла в Магнитогорске и завершилась со счетом 4:1 в пользу омского клуба.

«Перед игрой я говорил ребятам, чтобы они раскрепостились. На раскатке была видна зажатость. Понятно: полные трибуны, первая игра. Соперники нас не простили за такое начало матча. Задания идти и бить соперников не было. Мы играли как обычно. Когда шли в давление, ребята старались проводить силовые приемы. Мы разносторонняя команда, стараемся играть не только с шайбой, но и в тело», — приводит пресс-служба КХЛ слова Разина.

Счет в серии до четырех побед стал 1-0 в пользу «Авангарда». Вторую игру команды проведут 28 марта в Магнитогорске.