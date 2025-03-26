Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
FONBET Чемпионат КХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

26 марта, 20:31

Тренер «Металлурга» Разин: «Говорил ребятам, чтобы они раскрепостились. На раскатке была видна зажатость»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин прокомментировал поражение команды от «Авангарда» в первом матче серии первого раунда Кубка Гагарина.

Игра прошла в Магнитогорске и завершилась со счетом 4:1 в пользу омского клуба.

«Перед игрой я говорил ребятам, чтобы они раскрепостились. На раскатке была видна зажатость. Понятно: полные трибуны, первая игра. Соперники нас не простили за такое начало матча. Задания идти и бить соперников не было. Мы играли как обычно. Когда шли в давление, ребята старались проводить силовые приемы. Мы разносторонняя команда, стараемся играть не только с шайбой, но и в тело», — приводит пресс-служба КХЛ слова Разина.

Счет в серии до четырех побед стал 1-0 в пользу «Авангарда». Вторую игру команды проведут 28 марта в Магнитогорске.

Источник: Официальный сайт КХЛ
Хоккей
КХЛ
ХК Авангард
ХК Металлург (Магнитогорск)
Андрей Разин
Кубок Гагарина
Читайте также
У лучшего россиянина в UFC пытаются отобрать титул чемпиона?
Капитан «Автомобилиста» Голышев сдал положительный допинг-тест
Пожар произошел в белгородском храмовом комплексе после сброса с БПЛА ВСУ
Определились все полуфиналисты Кубка Гагарина-2025
Эксперты сравнили мощность землетрясения в Стамбуле с 30 килотоннами тротила
Дело Ивана Попова. За что бывшего генерала посадили на пять лет
Популярное видео
«Колорадо» — «Даллас»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Вашингтон» — «Монреаль»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Вегас» — «Миннесота»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Монреаль»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Вегас» — «Миннесота»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Нью-Джерси»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
СКА теряет звезд, что не так с «Динамо», камбэки «Трактора»
«Монреаль» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
Провал СКА, уволят ли Воробьева, вылет «Магнитки»
«Рейнджерс» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
Материалы сюжета Кубок Гагарина 2025, первый раунд плей-офф: четвертьфиналы конференций
Никитин — о поражении «Локомотива» от «Авангарда»: «Так начинать с такими соперниками непозволительно»
ЦСКА пора перестать считать себя непобедимым. Перестройка и завышенные амбиции не сочетаются
Игра команды растопила сердце эгоиста. Как «Сибирь» едва не вытащила безнадежную серию против Уфы
Нападающий СКА Плотников — о вылете из Кубка Гагарина: «Малейшая потеря концентрации в последней игре привела к этому»
Без миллиардов и Кубка, а теперь и контракта. Кузнецов больше не игрок СКА
«Автомобилист» выразил недовольство судейством после вылета из плей-офф. Оправдание выглядит нелепо
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя