Разин объяснил отсутствие Кузнецова: «Если не хочет соответствовать, так и будет сидеть в запасе»

Сегодня, 18:24
Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин ответил на вопрос об отсутствии форварда Евгения Кузнецова в матче с «Адмиралом» (4:3 Б) в FONBET Чемпионате КХЛ.
«[Будет играть], когда будет сильнее чем те, кто будет не в составе. Сейчас хоккей все быстрее и быстрее. И если Женя не хочет соответствовать велениям времени, то он так и будет сидеть в запасе. Я не могу ждать тонких передач. Помимо тонких передач есть толстые ошибки, когда он на ровном месте теряет шайбу», — сказал Разин на пресс-конференции.
В сезоне-2025/26 Кузнецов провел 12 игр и сделал 7 результативных передач в FONBET Чемпионате КХЛ.
Серж
Увы, заходит эвезда,а ведь какой потенциал у игрока, по-моему в победном кубке Стэнли он был однозначно лучшим,о чем кстати говорил и Тротц.
22.11.2025
За спорт!
Обленился, нах брали?
22.11.2025
Andrey Sakharov
По делу сказал
22.11.2025
Братчанин
Разин - чмо!
22.11.2025
hant64
Разин, а ты не давай ему коксом закидываться, и, возможно, какой-то толк ещё может быть. Хотя, сильно сомневаюсь в этом.
22.11.2025