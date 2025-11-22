Видео
Сегодня, 18:24

Разин объяснил отсутствие Кузнецова: «Если не хочет соответствовать, так и будет сидеть в запасе»

Руслан Минаев

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин ответил на вопрос об отсутствии форварда Евгения Кузнецова в матче с «Адмиралом» (4:3 Б) в FONBET Чемпионате КХЛ.

«[Будет играть], когда будет сильнее чем те, кто будет не в составе. Сейчас хоккей все быстрее и быстрее. И если Женя не хочет соответствовать велениям времени, то он так и будет сидеть в запасе. Я не могу ждать тонких передач. Помимо тонких передач есть толстые ошибки, когда он на ровном месте теряет шайбу», — сказал Разин на пресс-конференции.

В сезоне-2025/26 Кузнецов провел 12 игр и сделал 7 результативных передач в FONBET Чемпионате КХЛ.

  • Серж

    Увы, заходит эвезда,а ведь какой потенциал у игрока, по-моему в победном кубке Стэнли он был однозначно лучшим,о чем кстати говорил и Тротц.

    22.11.2025

  • За спорт!

    Обленился, нах брали?

    22.11.2025

  • Andrey Sakharov

    По делу сказал

    22.11.2025

  • Братчанин

    Разин - чмо!

    22.11.2025

  • hant64

    Разин, а ты не давай ему коксом закидываться, и, возможно, какой-то толк ещё может быть. Хотя, сильно сомневаюсь в этом.

    22.11.2025

    Евгений Кузнецов (хоккей)
    КХЛ
    ХК Металлург (Магнитогорск)
    Андрей Разин
