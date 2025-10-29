Разин отказался отвечать на вопросы про Кузнецова после поражения «Магнитки» от «Ак Барса»

29 октября, 22:01
Главный тренер «Металлург» Андрей Разин отказался отвечать на вопрос о Евгении Кузнецове после матча с «Ак Барсом» (0:4) в FONBET Чемпионате КХЛ.
33-летний форвард провел на льду 5 минут 3 секунды и не появлялся в третьем периоде.
— Евгений Кузнецов досматривал матч переодетым. В чем причина?
— Можно следующий вопрос? — сказал Разин во время флеш-интервью.
Также специалист отказался отвечать на вопросы про Кузнецова и на пресс-конференции после игры.
В этом сезоне на счету 33-летнего Кузнецова 5 результативных передач в 8 матчах.
LemieuxMario
так он однажды ошибся или один раз?)))
30.10.2025
AleSSio87
а стая шакалов всё обеляет всех и вся! это его проблемы!
30.10.2025
Gordon
Человек однажды один раз ошибся. А стая гиен всё не угомонится.
29.10.2025
Gordon
"Можно следущий вопрос" значительно адекватней, чем словесный поток Ротенберга )
29.10.2025
Gordon
Да хорош уже... Как бабка старая.
29.10.2025
_Mike N_
А что тут скажешь - наркоман и в Металлурге наркоман ! :laughing::laughing::laughing:
29.10.2025
xyi2naet
я тебе имбицил епало вырежу если встречу петух епан..ый
29.10.2025
LemieuxMario
ахаха. обосрались с наркошей а теперь "следующий вопрос")))
29.10.2025
Андрей Недобрый
Нет Ротенберга, так получайте что хотели. Новая эпоха кладезей цитат для журналюг.. "Можно следующий вопрос?"
29.10.2025
rashton22
откуда ты, чудо?
29.10.2025
xyi2naet
Слуга жидов несчастная
29.10.2025