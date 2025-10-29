Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
FONBET Чемпионат КХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

29 октября, 22:01

Разин отказался отвечать на вопросы про Кузнецова после поражения «Магнитки» от «Ак Барса»

Руслан Минаев
Евгений Кузнецов.
Фото ХК Металлург

Главный тренер «Металлург» Андрей Разин отказался отвечать на вопрос о Евгении Кузнецове после матча с «Ак Барсом» (0:4) в FONBET Чемпионате КХЛ.

33-летний форвард провел на льду 5 минут 3 секунды и не появлялся в третьем периоде.

— Евгений Кузнецов досматривал матч переодетым. В чем причина?

— Можно следующий вопрос? — сказал Разин во время флеш-интервью.

Также специалист отказался отвечать на вопросы про Кузнецова и на пресс-конференции после игры.

В этом сезоне на счету 33-летнего Кузнецова 5 результативных передач в 8 матчах.

11

  • LemieuxMario

    так он однажды ошибся или один раз?)))

    30.10.2025

  • AleSSio87

    а стая шакалов всё обеляет всех и вся! это его проблемы!

    30.10.2025

  • Gordon

    Человек однажды один раз ошибся. А стая гиен всё не угомонится.

    29.10.2025

  • Gordon

    "Можно следущий вопрос" значительно адекватней, чем словесный поток Ротенберга )

    29.10.2025

  • Gordon

    Да хорош уже... Как бабка старая.

    29.10.2025

  • _Mike N_

    А что тут скажешь - наркоман и в Металлурге наркоман ! :laughing::laughing::laughing:

    29.10.2025

  • xyi2naet

    я тебе имбицил епало вырежу если встречу петух епан..ый

    29.10.2025

  • LemieuxMario

    ахаха. обосрались с наркошей а теперь "следующий вопрос")))

    29.10.2025

  • Андрей Недобрый

    Нет Ротенберга, так получайте что хотели. Новая эпоха кладезей цитат для журналюг.. "Можно следующий вопрос?"

    29.10.2025

  • rashton22

    откуда ты, чудо?

    29.10.2025

  • xyi2naet

    Слуга жидов несчастная

    29.10.2025

    • Telegram Дзен Max
    Евгений Кузнецов (хоккей)
    Хоккей
    КХЛ
    ХК Ак Барс
    ХК Металлург (Магнитогорск)
    Андрей Разин
    Читайте также
    Более 30 стран выступили против решения восстановить права российских паралимпийцев
    Абаскаль просится назад, бывший рулевой «Аталанты» на карандаше. Что происходит с поисками главного тренера в «Спартаке»
    Шевченко и Чжан проведут титульный бой на UFC 322 в Нью-Йорке
    Экономика Китая падает на фоне тарифной войны. Что пишут СМИ
    Китай пригрозил Японии сокрушительным поражением из-за Тайваня
    Как магнитные бури влияют на человека. Ответы на главные вопросы
    Популярное видео
    «Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
    Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
    «Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
    «Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
    «Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
    «Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
    «Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
    «Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
    «Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
    «Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
    «Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
    «Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
    «Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Айлендерс» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
    «Айлендерс» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
    «Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Вегас» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
    «Вегас» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
    «Каролина» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
    «Каролина» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
    «Вашингтон» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
    «Вашингтон» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
    Кузнецов в запасе / Костин в «Авангарде» / Самонов в ЦСКА
    Кузнецов в запасе / Костин в «Авангарде» / Самонов в ЦСКА
    «Торонто» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
    «Торонто» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
    «Миннесота» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
    «Миннесота» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
    «Монреаль» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
    «Монреаль» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
    «Баффало» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Баффало» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Вашингтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Вашингтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Миннесота» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
    «Миннесота» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
    «Каролина» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Каролина» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
    Популярные
    Сегодня
    Вчера
    Неделя