Разин отказался отвечать на вопросы про Кузнецова после поражения «Магнитки» от «Ак Барса»

Главный тренер «Металлург» Андрей Разин отказался отвечать на вопрос о Евгении Кузнецове после матча с «Ак Барсом» (0:4) в FONBET Чемпионате КХЛ.

33-летний форвард провел на льду 5 минут 3 секунды и не появлялся в третьем периоде.

— Евгений Кузнецов досматривал матч переодетым. В чем причина?

— Можно следующий вопрос? — сказал Разин во время флеш-интервью.

Также специалист отказался отвечать на вопросы про Кузнецова и на пресс-конференции после игры.

В этом сезоне на счету 33-летнего Кузнецова 5 результативных передач в 8 матчах.