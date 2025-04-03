Разин о победе над «Авангардом»: «Порадовал третий период — все бились и старались»

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин прокомментировал победу над «Авангардом» (3:1) в пятом матче серии первого раунда Кубка Гагарина.

«Хорошее начало матча, создали много моментов, впервые в серии повели в две шайбы, что и предрешило исход игры. Порадовал третий период. 16 заблокированных бросков — это командный показатель. Все ребята бились и старались. Нас ждет продолжение серии. В большинстве многое зависит от мастерства исполнителей. У «Авангарда» очень хорошее меньшинство. Я не столько могу ругать нашу спецбригаду большинства, сколько могу похвалить бригаду меньшинства «Авангарда». У них очень энергозатратный способ обороны, им только аплодисменты», — цитирует тренера пресс-служба КХЛ.

Счет в серии — 3-2 в пользу «Авангарда». Шестой матч между командами состоится в Омске в субботу, 5 апреля.