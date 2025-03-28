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28 марта, 22:58

Разин после поражения от «Авангарда»: «Металлург» провел хороший матч»

Руслан Минаев
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Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин прокомментировал поражение от «Авангарда» (2:3 ОТ) во втором матче первого раунда плей-офф КХЛ.

«Обычно после выигранных матчей говорят, что ребята — молодцы, выполнили установку. Мы сегодня проиграли, но я могу сказать тоже самое. Мы немного перестроились после первой игры, провели хороший матч. Пока фарт не на нашей стороне, его надо заслужить. Мы все делаем для этого. При счете 2:1 шайба лежала на ленточке, но ее не засосало в ворота. А в обратной атаке пропустили после двух рикошетов. По Юрову я сам шокирован. Еще неделю над он хромал. Но Данила рвался в бой. Считаю, что сегодня он сыграл очень хорошо», — цитирует тренера пресс-служба КХЛ.

Счет в серии до четырех побед стал 2-0 в пользу «Авангарда». Следующий матч команды проведут 30 марта в Омске.

ХК Авангард
ХК Металлург (Магнитогорск)
Андрей Разин
Кубок Гагарина
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