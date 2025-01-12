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Сегодня, 13:45

Тренер «Металлурга» Разин назвал себя подкаблучником

Михаил Скрыль
Корреспондент
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Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин в интервью «СЭ» рассказал о взаимоотношениях с супругой.

— Александр Овечкин назвал себя подкаблучником. И в его словах это прозвучало вполне нормально. Вы можете сказать так же?

— С удовольствием назову себя подкаблучником. Одно дело, когда ты стоишь в магазине и видишь, как жена отбирает бутылку пива у несчастного мужика. А другое, когда моя супруга о чем-то просит меня, я делаю это с удовольствием. Так что тоже могу назвать себя подкаблучником.

Андрей Разин. «У меня на глазах один мужик в автобусе пырнул другого ножом». Самое необычное интервью Разина — об ужасах 90-х, любви и деньгах

ХК Металлург (Магнитогорск)
Андрей Разин
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