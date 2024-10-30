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Сегодня, 00:24

Разин устроил детский блиц-опрос журналисту на пресс-конференции после поражения от «Ак Барса»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Андрей Разин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин устроил одному из журналистов детский блиц-опрос после поражения от «Ак Барса» (1:4) в матче FONBET Чемпионата КХЛ.

Корреспондент допустил ошибку, на которую указал специалист.

— Давайте я вам блиц устрою. Снег какого цвета? — спросил Разин.

— Белый, — ответил корреспондент.

— Рубашка у коллеги-журналиста какого цвета? — продолжил Разин.

— Белого.

— Корова что пьет?

— Молоко.

— Все понятно. Корова пьет воду, а молоко — дает, — заключил Разин.

«Металлург» потерпел второе поражение подряд и занимает пятое место в таблице Восточной конференции КХЛ с 21 очком в 22 матчах. «Ак Барс» идет на третьей строчке с 24 очками в 18 играх.

Хоккей
КХЛ
ХК Металлург (Магнитогорск)
Андрей Разин

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