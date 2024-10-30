Разин устроил детский блиц-опрос журналисту на пресс-конференции после поражения от «Ак Барса»

Сегодня, 00:24
Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин устроил одному из журналистов детский блиц-опрос после поражения от «Ак Барса» (1:4) в матче FONBET Чемпионата КХЛ.
Корреспондент допустил ошибку, на которую указал специалист.
— Давайте я вам блиц устрою. Снег какого цвета? — спросил Разин.
— Белый, — ответил корреспондент.
— Рубашка у коллеги-журналиста какого цвета? — продолжил Разин.
— Белого.
— Корова что пьет?
— Молоко.
— Все понятно. Корова пьет воду, а молоко — дает, — заключил Разин.
«Металлург» потерпел второе поражение подряд и занимает пятое место в таблице Восточной конференции КХЛ с 21 очком в 22 матчах. «Ак Барс» идет на третьей строчке с 24 очками в 18 играх.