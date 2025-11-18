Видео
18 ноября, 20:31

Разин: «Мне неинтересно, что Кузнецов не забивает. Меня устраивает, как он играет»

Игнат Заздравин
Корреспондент

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин оценил игру нападающего Евгения Кузнецова в матче против «Трактора» (4:3) в FONBET чемпионате КХЛ.

— Как чувствует себя Кузнецов?

— Хорошо. Улыбается.

— На Кузнецова давит то, что он до сих пор не забивает?

— Это у него надо спросить. Я ему не задаю таких вопросов. Мне это не интересно. Мне важнее, как он играет.

— Как он играет?

— Меня устраивает, как он играет.

В текущем сезоне 33-летний Кузнецов сделал 7 результативных передач в 11 матчах в «Металлурге».

Источник: ХК «Трактор»
