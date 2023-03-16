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Сегодня, 12:26

Тренер «Металлурга» Воробьев — об игре «Авангарда» в обороне: «Там пять вратарей и вратарь»

Михаил Скрыль
Корреспондент
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Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьев назвал сильные стороны омского «Авангарда». «Магнитка» сыграет с омским клубом во втором раунде Кубка Гагарина.

— Сильные стороны «Авангарда» — большинство и реализация моментов. «Сибирь» наносила больше бросков по воротам соперника, но серия закончилась со счетом 4-1 в пользу омичей. Что скажете об этом?

— Если мы вспомним серию и то, к чему они сейчас вернулись, это — блокированные броски. Там пять вратарей и вратарь. «Сибирь» бросала, но сколько шайб доходят до ворот — это другое дело.

— Что нужно сделать, чтобы «Металлург» провел серию так, как последние минуты седьмого матча с «Автомобилистом»?

— Нужно выходить и играть в свой хоккей.

— Есть ли плюс в том, что «Авангард» играет в атакующей манере?

— Я бы не сказал, что «Авангард» действует в атакующей манере. Как вы сами сказали: «Сибирь» их перебросала. Сейчас «Авангард» вернулся в обороне к делам Хартли.

В первом раунде «Металлург» в семи матчах победил «Автомобилист». Первая игра против «Авангарда» состоится завтра, 17 марта.

Илья Воробьев
Хоккей
ХК Авангард
ХК Автомобилист
ХК Металлург (Магнитогорск)
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