Квартальнов — о победе минского «Динамо» над ЦСКА: «Обескураживающее начало. Потом ребята собрались»

Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов подвел итоги победного матча с ЦСКА на старте первого раунда плей-офф КХЛ. Игра прошла в Минске и завершилась со счетом 5:2 в пользу хозяев.

«Обескураживающее начало. Потом ребята собрались, отреагировали. Была хорошая концовка первого периода. Дальше равная игра, нам повезло чуть больше. Было ли требование играть не грубо? Против нас играли так довольно хорошо. Понимали, что надо было быть готовыми к этому. Соперник — рослые ребята. Терпим. Это плей-офф, надо держать эмоции», — приводит пресс-служба минчан слова тренера.

Счет в серии до четырех побед стал 1-0 в пользу «Динамо». Следующий матч команды проведут 28 марта снова в Минске.