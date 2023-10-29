Тренер молодежной сборной России считает, что новый лимит на легионеров помог молодым игрокам в КХЛ

Главный тренер молодежной сборной России Николай Воеводин считает, что лимит на легионеров в КХЛ помог проявить себя молодым игрокам.

«У нас легионеров стало меньше, освободились места в командах и ребята заиграли. Те же [Антон] Силаев, [Никита] Артамонов, [Дмитрий] Симашев, [Даниил] Бут и другие, которые подходят для молодежной сборной, играют среди мужиков, повышают свой уровень мастерства и в любом случае не делают шаг назад», — сказал Воеводин.

Новый лимит на легионеров был введен с нынешнего сезона. Теперь российские клубы могут заявлять на игру до трех иностранцев. Ранее можно было заявлять до пяти иностранцев на матч.