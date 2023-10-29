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Сегодня, 11:03

Тренер молодежной сборной России считает, что новый лимит на легионеров помог молодым игрокам в КХЛ

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер молодежной сборной России Николай Воеводин считает, что лимит на легионеров в КХЛ помог проявить себя молодым игрокам.

«У нас легионеров стало меньше, освободились места в командах и ребята заиграли. Те же [Антон] Силаев, [Никита] Артамонов, [Дмитрий] Симашев, [Даниил] Бут и другие, которые подходят для молодежной сборной, играют среди мужиков, повышают свой уровень мастерства и в любом случае не делают шаг назад», — сказал Воеводин.

Новый лимит на легионеров был введен с нынешнего сезона. Теперь российские клубы могут заявлять на игру до трех иностранцев. Ранее можно было заявлять до пяти иностранцев на матч.

Источник: ТАСС
КХЛ
Молодежная сборная России по хоккею
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