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4 сентября, 23:54

Кудашов — о неудачной замене вратаря на шестого полевого: «Это была домашняя заготовка»

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Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов прокомментировал поражение от «Куньлуня» (1:3) в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ.

— Начало было неплохим, потом после пропущенных голов не смогли преодолеть, — сказал Кудашов. — «Куньлунь» очень неплохо играл и видно, что для них сезон уже начался, а мы ещё летом находимся на предсезонной подготовке.

— В конце матча не очень было понятно, что произошло. Хантер Миска поехал меняться на шестого игрока, а игрок не вышел. Что это было?

— Заготовка домашняя.

— Рашевский не появлялся с середины второго периода. Травма?

— Это было не по травме.

«Динамо» 6 сентября примет «Северсталь». «Куньлунь» в этот же день сыграет дома с «Адмиралом».

КХЛ
ХК Динамо (Москва)
ХК Куньлунь Ред Стар
Алексей Кудашов
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