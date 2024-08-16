Кудашов: «Объяснял клубам НХЛ, что Чернышов — это готовый игрок под первые два звена»

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов поделился мнением о нападающем Игоре Чернышове.

«Мы много с ним обсуждали, я видел всю ситуацию. Очень удивлен, что его так поздно выбрали на драфте. Я имел беседы почти со всеми командами и объяснял им, что это готовый игрок под первые два звена. Чуть-чуть осталось и заиграет. Честно? Я расстроен, что так сложилось. Был уверен, что Игорь войдет в первую десятку!» — цитирует тренера Sport24.

18-летний россиянин заключил трехлетний контракт новичка с «Сан-Хосе».

Чернышов был выбран «Шаркс» на драфте 2024 года во 2-м раунде под общим 33-м номером.

В прошедшем сезоне форвард сыграл 34 матча, набрав 4 (3+1) очка. В плей-офф он принял участие в 10 встречах, но не отметился результативными действиями.