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27 марта, 23:16

Кудашов: «Тяжелая игра против СКА. Но чего мы ожидали, то и получили»

Константин Белов
Корреспондент
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Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов прокомментировал победу над СКА (3:1) в первом матче первого раунда плей-офф КХЛ.

— Ожидаемо тяжелая игра. Нам противостояла серьезная команда, мастеровитый соперник. Но чего мы ожидали, то и получили.

— Сегодня Александр Овечкин записал видеообращение в поддержку вашей команды. Насколько это ребятам дало дополнительной мотивации?

— Не знаю, спросите у ребят. Он прислал нам видеообращение, потом это видео попало в сеть.

— Показывали ли вы это видео команде?

— Нет. Ну, заканчивайте. Знаете, сколько игроков в НХЛ? Если каждый будет присылать и всем показывать?

— Вы говорили перед плей-офф, что нужно подстроиться под манеру судейства. Можно ли сказать, что в этом матче удалось это сделать?

— Хочу сказать, что все удаления, которые давали судьи, действительно были. Подстраиваться не надо было.

— Показалось, что в действиях вашей команды присутствовала нервозность.

— Нервы есть, от этого никуда не деться. Кто с этим быстрее справляется, тот и выигрывает. Так происходит во всех видах спорта.

Счет в серии до четырех побед стал 1-0 в пользу бело-голубых. Вторая игра пройдет 29 марта в Москве.

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